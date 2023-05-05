بيانٌ "هام" من المالية!

A + A -

صدر عن وزارة المالية بيان جاء فيه، "تعلن وزارة المالية عن سلسلة من الإجراءات تتعلق بالمبالغ المدفوعة لأشخاص أو مؤسسات أو شركات ليس لها في لبنان محل لمزاولة المهنة".



وأضاف البيان، "تتضمن موجبات على المعنيين الالتزام بها في ما خص التصريح عن المبالغ المدفوعة او المستحقة الفصلية وكيفية تطبيق المادة 29 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تارخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العام 2022) والقرار رقم 70/1 تاريخ 30/1/2023 الذي حدّد دقائق تطبيق المادة المشار اليها ، والتي الزمت المكلفين كافة التصريح وتسديد الضريبة فصلياً بهذا الشأن".



وختم البيان، طويمكن المعنيين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل دقائق التطبيق، العودة الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية".