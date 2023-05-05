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تحضّروا... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة!

5
MAY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحدود ال 9 درجات حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة شمال شرقي البلاد ، مع احتمال تساقط حبات البرد أحيانا  وبرق ورعد ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الاتي :

– الحال العامة: رياح خماسينية جافة وحارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم، حيث تنحسر تدريجيا لتحل مكانها كتل هوائية باردة نسبيا نتيجة المنخفض الجوي المتمركز فوق الجزر اليونانية ويؤدي الى انخفاض ملموس في درجات الحرارة بحدود 9 درجات على الساحل ويتحول الطقس الى متقلب وماطر.

ملاحظة: معدل  درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ملموس في درجات الحرارة، فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات، تنشط الرياح بين حين وآخر بخاصة جنوب البلاد وشماله فتصل سرعتها إلى 60 كم/س وتكون محملة بالغبار، فتسوء معها الرؤية أحيانا مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة، ثم تتحول الى جنوبية غربية بدءا من بعد الظهر وتكون ناشطة، فتبدأ الحرارة بالإنخفاض تدريجيا مترافقة بارتفاع في نسة الرطوبة والتي تؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم بخاصة في المناطق الشرقية ، فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة موحلة مترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد.

السبت:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحدود ال 9 درجات حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة شمال شرقي البلاد ، مع احتمال تساقط حبات البرد أحيانا  وبرق ورعد ورياح ناشطة.

الأحد:  غائم اجمالا مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج ألمتفرقة على ارتفاع 2200 متر.

الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة وبداية ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ، تهطل بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحيانا بدءا من بعد الظهر وخلال الليل في المناطق الشمالية الشرقية وتكون مترافقة ببرق ورعد.

-الحرارة على الساحل من 16 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 16 درجة،  في الداخل من 11 إلى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية شرقية ناشطة نهارا تتراوح سرعتها بين 10 و 40 كم/س، تشتد أحيانا شمال البلاد وجنوبه فتقارب 60 كم/س، وتتحول مساء الى جنوبية غربية ناشطة.

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الغبار والضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 756’ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:   5,46

-ساعة غروب الشمس:   19,24

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