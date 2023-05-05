"تطور قضائي كبير"... وديع عقل يكشف!

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غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل في حسابه عبر تويتر وقال: "في تطور قضائي كبير، طلب القضاء الجزائي الأوروبي من النيابة العامة التمييزية تطبيق القانون رقم ٣٠٦/٢٠٢٢ الذي يفرض رفع السرية المصرفية."

وأكمل: "وذلك في معرض طلب أوروبي بكشف تفاصيل المئات من حسابات عصابة المجرم رياض سلامة في مصارف لبنانية مختلفة. علماً أن نجيب ميقاتي ووزير داخليته وآخرين كانوا قد عرقلوا تحقيقات القاضية غادة عون يوم طبقت هذا القانون."

وختم عقل: "هذه أهمية المثابرة وعدم الإستسلام للمافيا. النضال مستمر وسننجح رغم الصعوبات."