تصحيح بجدول أسعار المحروقات بسبب الرسوم الجمركية.. هكذا أصبحت

بعد صدور جدول اسعار المحروقات، أرسل لاحقا تصحيح للأسعار بسبب تعديل الرسوم الجمركية من قبل الجمارك على البنزين 1022000 عوضا عن 253000 ليرة على كل الف ليتر والتي لم يلحظها الجدول الاول.



وبالتالي، أصبحت الاسعار كالتالي:



انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 50000 ل.ل. و98 أوكتان 48000 ل.ل. والمازوت 56000 ل.ل. والغاز 37000 ل.ل.



وأصبحت الأسعار:



- البنزين 95 أوكتان: 1683.000 ليرة



- البنزين 98 أوكتان: 1725.000 ليرة



- المازوت: 1441.000 ليرة



- الغاز: 960.000 ليرة.