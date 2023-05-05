غادة عون تناشد المجتمع الدولي: ساعدونا!

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غرّدت القاضية غادة عون على حسابها عبر "تويتر" كاتبةً:



"أناشد المجتمع الدولي، إلى البرلمان الأوروبي، إلى الأمم المتحدة، لتحرير الدول التي تؤمن بسيادة القانون، تعالوا لمساعدة شعب مضطهد يتعرض لسوء المعاملة من قبل عملاء مافيا لا ترحم".

وقالت عون: "تم إقصائي من منصبي لعدم مخالفتي لمبدأ القانون أو لأسباب تتعلق بالإهمال أو الفساد ولكن من أجل التفاهات، للأسف بالنسبة لهم".

وأضافت، "بالطبع الأسباب الحقيقية لهذا القرار موجودة في مكان آخر: اعتقال قاضٍ تجرأ على مهاجمة المنعزلة، بما في ذلك، على سبيل المثال، شجب تصرفات رئيس وزراء معين".

وختمت عون، قائلة: "أصدقائي الأعزاء في العالم الحر، لقد طُردت بالفعل لأنني كنت أؤمن بدوافع المثالية لأتمكن من مقاضاة بعض الأشخاص الرئيسيين في نظام المافيا هذا أو تحالفات معينة، لأنني أؤمن بحقوق الإنسان والحق في العدالة، ساعدونا !!!".