غادة عون تناشد المجتمع الدولي: ساعدونا!

A+
A-
غرّدت القاضية غادة عون على حسابها عبر "تويتر" كاتبةً:
"أناشد المجتمع الدولي، إلى البرلمان الأوروبي، إلى الأمم المتحدة، لتحرير الدول التي تؤمن بسيادة القانون، تعالوا لمساعدة شعب مضطهد يتعرض لسوء المعاملة من قبل عملاء مافيا لا ترحم".
"أناشد المجتمع الدولي، إلى البرلمان الأوروبي، إلى الأمم المتحدة، لتحرير الدول التي تؤمن بسيادة القانون، تعالوا لمساعدة شعب مضطهد يتعرض لسوء المعاملة من قبل عملاء مافيا لا ترحم".
وقالت عون: "تم إقصائي من منصبي لعدم مخالفتي لمبدأ القانون أو لأسباب تتعلق بالإهمال أو الفساد ولكن من أجل التفاهات، للأسف بالنسبة لهم".
وأضافت، "بالطبع الأسباب الحقيقية لهذا القرار موجودة في مكان آخر: اعتقال قاضٍ تجرأ على مهاجمة المنعزلة، بما في ذلك، على سبيل المثال، شجب تصرفات رئيس وزراء معين".
وختمت عون، قائلة: "أصدقائي الأعزاء في العالم الحر، لقد طُردت بالفعل لأنني كنت أؤمن بدوافع المثالية لأتمكن من مقاضاة بعض الأشخاص الرئيسيين في نظام المافيا هذا أو تحالفات معينة، لأنني أؤمن بحقوق الإنسان والحق في العدالة، ساعدونا !!!".
Je fais appel a la communauté internationale. Au parlement européen aux Nations Unies.aux pays libres qui croient en L Etat de droit,venez au secours d un peuple opprimé volé malmené par les agents d une mafia sans pitié.
bien sur les vrais raisons de cette decision sont ailleurs: arrêter une juge qui a osé attaquer l inattaquable dont par exemple denoncer les agissements dun certain premier ministre
Mes chers amis du monde libre ,en effet je suis chassée parce que j ai cru dans mes elans idealistes pouvoir poursuivre certaines personnes clés dans ce système mafieux ou certaines coalitions,parce que je crois aux droits de l homme et au droit a la justice.aidez nous!!!