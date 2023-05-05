أوساط معنية تسخر من خبر أوردته “نداء الوطن” عن الوزير باسيل... فما هو؟

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سخرت اوساط سياسية معنية بحسب معلومات الOTV من خبر اوردته “نداء الوطن” اليوم عن تحذير تلقاه النائب جبران باسيل من الوفد الامني القطري الموجود في لبنان من مغبة تأمين النصاب لانتخاب سليمان فرنجية، خصوصا ان اللقاء لم يحصل بعد، وفق تلك الاوساط.

وكانت “نداء الوطن” اوردت ان الوفد الامني القطري الذي يزور لبنان حالياً، اجتمع بعيداً عن الاضواء مع رئيس التيار الوطني الحر وحذره من المساهمة في تأمين نصاب جلسة إنتخاب فرنجية إذا ما إنعقدت، لأن في ذلك محاذير لا تحمد عقباها، نظراً للاعتراض المسيحي الواسع على ترئيس مرشح حزب الله.