نشاط لهيئة قضاء طرابلس واللجنة المركزية لشؤون المرأة بمناسبة بعيد الفطر

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أقامت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحرّ ولجنة المرأة المركزية لقاء مع الاطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك،حيث تشارك أعضاء الهيئة الغداء معهم في دار اليتيمة الاسلامية.

وقد حضرت اللّقاء منسّقة اللّجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانة سليلاتي التي قامت بتقديم مساعدات عينية للدار، كما حضر منسق مكتب نائب الرئيس للعمل الوطني داني سابا والنّاشط جورج دعبول.

ألقى منسّق القضاء سامر الرز كلمة شكر فيها كلّ من ساهم في إنجاح النشاط ورسم البسمة على وجوه الأطفال.

كما شدّد المنسّق على تعزيز تقبُّل الآخر في لبنان عامةً وطرابلس مدينة العيش الواحد خاصّة.

كما شكر المنسّق حُسن الاستقبال من قبل إدارة الميتم والقيّمين عليه، على أمل التعاون مستقبلاً في سبيل إرساء القيم الإنسانيّة والإجتماعيّة.