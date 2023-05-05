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تزامَن صدور قرار بصرف القاضية غادة عون مع توزيع تعميم على القضاة صادر عن وزير العدل يقضى بـ”وجوب التقيّد بالأحكام القانونيّة، والامتناع عن الظهور الإعلامي بجميع أشكاله، وعن اتّخاذ أيّ موقف علني على أيّ منصّة إعلاميّة أو إلكترونيّة أو غيرها، من دون الحصول على إذن مُسبق من المرجع المختص”.

لكن وزير العدل هنري خوري قال لـ”الجمهورية”: “انّ التعميم الذي تمّ التداول به اليوم (امس) قد صدر من قبلنا سابقاً، وذكّرنا به منذ اسبوع، هو تعميم موجّه الى جميع القضاة، وهو ليس مخالفًا للقانون وأنا ملتزم به وسأطبّقه”.