دخول أميركي ـ أوروبي على خط الحراك الرئاسي

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الأنباء الكويتية: انضمت الولايات المتحدة عبر سفيرتها في بيروت دروثي شيا ومن خلال بيان وزارة خارجيتها الى الحراك الرئاسي، المزدحم بالوفود واللقاءات، فضلا عن تحرك مجموعة نيابية اوروبية على صعيد ملاحقة الفاسدين في لبنان ووجود موفد قطري في لبنان، بالتزامن مع موقف لجامعة الدول العربية توقعت فيه انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت يستكمل فيه سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري جولته على المرجعيات الدينية والسياسية.

الى ذلك، بدأ وفد رباعي من البرلمان الاوروبي، من مجموعة «تجديد اوروبا»، اجتماعاته في بيروت لتقدير ما اذا كان ممكن احراز تقدم بشأن الفساد، وتتمثل هذه المجموعة بـ105 اعضاء في البرلمان الاوروبي، من مجموعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.