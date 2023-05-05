عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 أيار 2023

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الأخبار: تحرير غادة عون

الرياض والرئاسة: لا مشاركة ولا تعطيل



«حزب الغولف» بحماية ميقاتي





الديار: مفوضية اللاجئين لم تسلم «الداتا» وتحاول «تهريب» الدمج والامن العام يمهلها اسبوعاً!

غياب الضغط السعودي على الحلفاء يمدد حالة المراوحة وتفاؤل في «معسكر» فرنجية؟

القاضية عون «خارج الخدمة» بقرار قضائي... «وكباش» جديد بين القضاة ووزير العدل



نداء الوطن: تحذير قطري لباسيل من تأمين نصاب جلسة إنتخاب مرشح الممانعة

"الحزب" يريد ثمن سقوط ورقة فرنجية



اللواء: طبخة الرئاسة على النار.. وممانعة مسيحية لانتخاب فرنجية

«اشتباك قضائي» بالتزامن مع طرد غادة عون.. وعشائر العرب في عين التينة



البناء: رئيسي في يومه السوري الثاني… لوحدة قوى المقاومة في المنطقة… وقلق في الكيان بري يلبس عباءة العشائر في مصالحة خلدة… ويستعدّ للإقلاع بقطار فرنجية بمحرّك «بخاري» الدولة العميقة تثأر لسلامة بإقصاء غادة عون عن القضاء… بعد انتظار نهاية العهد

النهار: موقف "قاطع" للسعودية: لا مرشح ولا "فيتو": صرف "تأديبي" لغادة عون يختبر مجلس القضاء





الجمهورية: وفد "ماكروني" في بيروت

السعودية: لا فيتو على أحد



l'orient le jour: Le sort de Ghada Aoun lié à la décision de la Haute Commission de discipline