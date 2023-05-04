المكاري: لاقرار قانون إعلام عصري يقدس حرية التعبير

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غرد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري عبر حسابه على" تويتر ": "تقدم لبنان ١١ مرتبة مقارنة بعام ٢٠٢٢ استنادا الى التقرير السنوي لمؤسسة "مراسلون بلا حدود" الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن عام ٢٠٢٣ .

التقرير الذي يشمل ١٨٠ دولة، سجل تقدما ملحوظا للبنان في مؤشر حرية الصحافة رغم كل الظروف القاسية التي يمر بها البلد وهذا مؤشر ايجابي .

يبقى ان نعمل سويا لاقرار قانون اعلام عصري يضمن ويقدس حرية التعبير ضمن اطر ومفاهيم اخلاقية ، ولا ننسى ضرورة عودة عمل المؤسسات ، فنرفع لبنان الى مستويات اعلى على الصعد كافة".