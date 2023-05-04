وفد برلماني أوروبي يزور لبنان ويلتقي نوابا من التيار الوطني الحر غدًا الجمعة

A + A -

يقوم وفد برلماني أوروبي من كتلة الوسط الاوروبي الذي تضم نوابا من حزب رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون بزيارة لبنان ويضم الوفد:

رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الاوروبي سيولوس عضو لجنة الدفاع في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر. عضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو موفدين من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويلتقي الوفد النواب في التيار الوطني الحر سيمون أبي رميا، ندى البستاني، وسيزار أبي خليل. غدا الجمعة ٥ أيار ٢٠٢٣ عند الساعة الواحدة ظهرا في مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي.