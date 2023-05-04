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قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش زار القطاع الشرقي لـ "اليونيفيل"

4
MAY
2023
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قام قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن رودولف هيكل، بزيارة القطاع الشرقي لـ "اليونيفيل" بدعوة من قائد القطاع الجنرال ميلشور مارين الفيرا.

وشملت الزيارة جولة استطلاعية للتعرف على منطقة عمليات كل من الكتيبة النيبالية والإندونيسية والإسبانية والهندية. وخلال الجولة ، قدم قائد كل كتيبة للعميد الركن هيكل نظرة شاملة ومختصرة عن منطقة عمليات كتيبته.

بعد زيارة الكتائب، استقبل حرس الشرف العميد الركن هيكل في قاعدة "ميغيل دي سرفانتس" التابعة لقوات "اليونيفيل" في ابل السقي، حيث أقيمت له مأدبة غداء ، قبل مواصلة الزيارة بعد الظهر.

واطلع هيكل على المعدات المختلفة المتاحة للوحدات مثل الأسلحة والمركبات والآلات.

واختتمت الزيارة بجولة في مرافق وحدة دعم الخدمة القتالية وتوقيع العميد الركن هيكل في كتاب ضيوف الشرف. ورافق الجنرال مارين العميد الركن هيكل في جولته.

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