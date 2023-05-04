بو صعب زار "مشروع وطن الإنسان": توافقنا على مد الجسور

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زار نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، في إطار جولته على الكتل النيابية والنواب المستقلين والأحزاب، مقر "مشروع وطن الإنسان"، حيث التقى النائب نعمة إفرام وأعضاء المجلس التنفيذي.

إفرام

بعد اللقاء، قال إفرام: "شرفنا اليوم دولة الرئيس الياس بو صعب بزيارة لمقر مشروع وطن الإنسان ضمن جولته على النواب والكتل النيابية في مبادرة منه لخرق الجمود القاتل في لبنان".

أضاف: "هذا الجمود يحملنا مسؤولية كبيرة أمام المجتمع الدولي. وإذا استمر، فهو للأسف يعكس صورة أن اللبنانيين قاصرون ينتظرون الدول لإدارة أزمتهم وإنقاذهم من وضعهم المأسوي".

وتابع: "انطلاقا من هذا الواقع، كانت مبادرة دولة الرئيس بو صعب بجولته الأولى، وستتبعها جولة ثانية، بهدف كسر هذا الجمود وانتخاب رئيس للجمهورية على أساس المساحات المشتركة، يكون رئيس مهمّة، يطلق صدمة إيجابية، ويدخلنا زمن بناء لبنان الجديد يليق بأولادنا".

بو صعب

من جهته، قال بو صعب: "كانت فرصة أن أجتمع بأعضاء المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان والتعرف على أهداف هذا المشروع الذي أعتبره فكرة جديدة يجب أن تتوسع ويبنى عليها لأنها تعطي أملاً للأجيال التي لم تولد بعد".

أضاف: "من هذا المنطلق، سنبقى على تواصل دائم مع "وطن الإنسان" لنتابع تطوّر هذا العمل والتعاون قدر الإمكان لبناء وطن".

وتابع: "تحدّثت عن الجولات التي أقوم بها وأهدافها والنتائج المرجوة منها لخلاص الوطن. وأستطيع القول إن المرحلة الأولى أصداؤها إيجابية، ومن كل الأفرقاء، إذ كان هناك توافق على مبدأ مد الجسور، خصوصا في ظل التغييرات الإقليمية التي بدأت تترجم استقراراً في كل المنطقة".

وختم: "نحن ندفع باتجاه ألا يكون لبنان في آخر مقصورة القطار، ونفكر ولو لمرة واحدة بأن الحرص على الوقت يشكل عاملا أساسيا، وأن السرعة وعدم المماطلة ضرورة لإخراج بلدنا من الأزمة".