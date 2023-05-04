سلوم: لوقف منتحلي الصفة والصيدليات غير الشرعية

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اعلنت نقابة الصيادلة في بيان، انه "على أثر الأخبار المتداولة عن تولي المدعو عامر الرز علم الدين المنتحل صفة صيدلي، إدارة صيدلية الدار في منطقة المنية عكار وتسبّبه بمقتل أحد المرضى تحرّك تفتيش نقابة الصيادلة في منطقة المنية عكاّر لإقفال الصيدلية المذكورة".



وأكد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم أنه "سيقوم بكل التحقيقات اللازمة، وإعلام وزارة الصحة بها، لإنقاذ حياة المواطنين ووقف عملية التعدّي على مهنة الصيدلة من منتحلي الصفة والصيدليات والمستوصفات غير الشرعية"، ولفت الى ان "المدعو علم الدين هو ليس الصيدلي القانوني عامر محمود علم الدين".