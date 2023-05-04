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"قرار التأديبي مخالف للقانون"... وكيلة القاضية عون: ستستمر عون بممارسة مهامها وصلاحياتها

4
MAY
2023
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غردت المحامية باسكال فهد عبر حسابها على "تويتر":

بوكالتي عن القاضية غادة عون أدلي بما يلي:

١- إن القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة مخالف للقانون برمته ، ويشكل طعنة نجلاء في صدر العدالة أصابها مقتلاً، وترهيباً وتدجيناً لكل محاربي الفساد في لبنان ، وتشجيعاً للفاسدين على ملاحقة كاشفي الفساد وترهيبهم.

٢- القرار المذكور غير نافذ ، وسنقوم بتقديم طعن به امام الهيئة القضائية العليا للتأديب ، وسوف تستمر القاضية عون بممارسة مهامها وصلاحياتها في محاربة الفاسدين وسارقي المال العام كاملة. 

ان القرار المذكور نيشان يعلق على صدر القاضية الذي لم ينسب لها اية تهمة فساد أو رشوة اطلاقاً، ولن يثنيها قرار مماثل عن ممارسة حقوقها وصلاحياتها . نحن عادة منوقّع بالوكالة اليوم اسمحوا لي وقع بكل فخر المحامية باسكال فهد

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