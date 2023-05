وقفة مشتركة أمام قصر العدل في بيروت "دعماً" للوفد الاوروبي الذي يتابع تحقيقاته في احد ملفات الفساد

A + A -

نُفذَت وقفة مشتركة لجمعية "أموالنا لنا" ومجموعة " كاليبر" أمام قصر العدل في بيروت، "دعماً للوفد الاوروبي الذي يتابع تحقيقاته في احد ملفات الفساد وتعبيراً عن الرفض للحملات والضغوطات التي تمارس على القضاة وخاصة ان اليوم شهد صدور الحكم عن المجلس التأديبي برئاسة القضاة جمال حجار وعضوية ايمن عويدات ميرنا بيضا بحق الرئيسة غادة عون.

وقد القت المحامية مايا جعارة عن جمعية "اموالنا لنا" كلمة باللغة الفرنسية جاء فيها:

Justice!!! Justice!!! Que d'injustices sont commises en ton nom!!!

Aujourd’hui, une scène surréaliste se joue devant les yeux ahuris de millions de citoyens dépossédés.

Des erreurs se succèdent en pêchés mortels.

Nous clamons aujourd’hui:

Non et mille fois non à L'IMPUNITÉ des voleurs du peuple libanais !!!!

Non à L'IMPUNITÉ des responsables “bien connus“corrompus!!!

Nous revendiquons une prompte justice pour soulager les douleurs et souffrances d’un peuple arrivé en dessous du seuil de pauvreté.



Un peuple aisé a été pillé et appauvri alors que les criminels et leurs collaborateurs sont encore loin de toute poursuite et profitent solennellement de la fortune de tout un peuple démuni.

Nous escomptions que ses paires et collègues reunis aujourd'hui lui décernent la médaille d’or de bravoure et d’honnêteté bien méritée!!!

Or, au lieu de cela, que voyons- nous? nous attendons le verdict qui doit être rendu dans la plainte déposée contre la juge Ghada Aoun, afin de l’empêcher de profiter de la loi sur le secret bancaire récemment approuvée et l’utiliser pour découvrir la verité cachée.

Dans des cas similaires, le ministère public près la Cour de cassation est censé d`intervenir d`office pour vérifier la validité des informations et leur veracité, afin de préserver les droits du peuple Libanais.

Nous saluons aujourd’hui le courage de la juge Ghada Aoun qui n’a pas reculé pour ouvrir des enquêtes sérieuses afin de savoir où et comment les dépôts dans les banques libanaises se sont évaporés.

La justice européenne n’a t-elle pas réclamé de son côté et reconnu implicitement le bien-fondé des poursuites du juge Aoun ? Et même aussi la justice libanaise …

Quel est l’avis de nos juristes en voyant des juges professionnels européens affronter le "mauvais gang" local alors que certains de nos magistrats se sont abstenus de poursuivre les criminels et cela depuis trois décennies, ce qui a permis aux scélérats , de poursuivre leurs actes delictueux et criminels, sans crainte de poursuite et sans crainte de ne pas rendre des comptes. Cependant, nos magistrats dont la majorité sont compétents et honnêtes ne se sentent-ils pas un peu disgraciés devant cette inversion des rôles où ceux qui sont censés être des juges sont jugés?!!

Nous assistons aujourd'hui à un flagrant délit perpétré par la partie civile.

Nous assistons ébahis non à une convocation judiciaire ordinaire mais à une invitation solennelle , désinvolte et impertinente qui exhorte insolemment le ministère public représenté par la juge Ghada Aoun à...ne plus jamais respecter la loi , ni la procédure pénale, ni la jurisprudence de la cour de cassation qui veille notamment à l'application juste et équitable de la procédure pénale.

On s`attendait à voir des plaintes presentées contre celui qui s’est emparé des pouvoirs du conseil des ministres et les a limités à sa seule personnne de premier ministre, au mépris de la constitution et des lois en vigueur, or nous voilà rassemblés en attendant le verdict du conseil de discipline dans l`affaire du juge le plus honorable de notre république.

Quoi qu’il en soit et quelque soit le verdict rendu, Ghada Aoun demeurera pour le peuple libanais une icône de courage et de dévouement, et le symbole de bravoure et d’honnêteté , qui poursuivra sa lutte pour rendre justice aux déposants pillés et dépossédés.

En fin de compte ,Ghada Aoun remportera Haut la main sa lutte contre les malfaiteurs et sortira victorieuse et la justice radieuse