ارتفاع "ملفت وملحوظ" بأعداد المسافرين خلال شهر نيسان!

A + A -

تميزت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بنشاط ملحوظ وارتفاع بأعداد المسافرين خلال شهر نيسان الفائت، لا سيما وان هذا الشهر تخلله اجازات متعددة لمناسبة حلول عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك بعد انتهاء شهر الصوم، حيث ارتفعت اعداد الركاب الذين استخدموا المطار خلال الشهر الرابع من العام الحالي بما يزيد عن 36 في المائة عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام السابق، فارتفع بذلك المجموع العام للركاب في الثلث الأول من العام 2023 الى مليون و 911 ألفا و 477 راكبا، مقابل مليون و 504 آلاف و 304 ركاب في الفترة ذاتها من العام 2022،اي بزيادة 27 في المائة.