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جعجع بعد استقباله شيا: فرص مرشح الممانعة أصبحت معدومة

4
MAY
2023
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معراب - 4-5-2023
عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا في معراب لآخر التطورات السياسية على الساحتين المحلية والاقليمية ،في حضور المستشارة السياسية الاقتصادية لدى السفارة السيدة آيمي سميث، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد .
وقد شدد جعجع امام شيا على ان الرهان على عامل الوقت في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه الذي لن يزيد من فرص انتخابه التي اصبحت معدومة، وبالتالي جلّ ما تؤديه لعبة الوقت هو تفاقم الازمة وتأخير فرص الاصلاح التي يحتاج اليها اللبنانيون اليوم قبل الغد.
ولفت الى أنه " حان الوقت للتحلي بالجرأة المطلوبة ودعوة المجلس النيابي للالتئام والقيام بمهامه الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيساً للجمهورية، في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق، اكد جعجع أن المبادرة اليوم تقع بين ايدي اللبنانيين انفسهم لتأمين وصول شخصية تتمتع ليس فقط بالاستقامة والنزاهة فحسب، بل ايضاً بالجرأة الكافية لإدارة البلاد في ظل هذا الوضع الدقيق والحرج ، باعتبار أن الفرصة سانحة للانقاذ، وانتخاب الرئيس باقرب وقت هو المدخل الاساسي لاعادة تشكيل السلطة وفق مصلحة واولويات الشعب اللبناني، والدفع نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة ولا سيما خطة التعاقد مع صندوق النقد الدولي، لاحراز التعافي.

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