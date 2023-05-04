تلف لحوم فاسدة في ملحمتين!

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قام مراقبو مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بجولة تفتيشية في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم ومحطات المحروقات في نطاق بلدة جبشيت، بمرافقة عناصر من جهاز أمن الدولة - المكتب الإقليمي في النبطية ومؤازرتهم.



وتبيّن، أثناء الكشف على محال بيع اللحوم الطازجة، أن "صاحب إحدى الملاحم يبيع اللحوم من دون الإعلان عن انها مبردة وهي لا تحمل على مغلافاتها أي مواصفات او تواريخ الصلاحية ولا بلد المنشأ، ووجد أيضاً في داخل برادات ملحمة أخرى لحوم ذات لون داكن ورائحة كريهة قدرت زنتها بحوالى 20 كيلوغراما".



فتم تسطير محضري ضبط بحق أصحابهما ومصادرة اللحوم واتلافها، في حضور عناصر جهاز أمن الدولة وشرطة البلدية.