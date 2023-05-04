مساعدات مالية لـ لبنان من كندا!

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غرّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار على حسابه عبر تويتر وقال: "خلال لقاء مع السفيرة الكنديّة في لبنان ستيفاني ماكولوم في مركز الخدمات الإنمائية في حلبا/عكار، أعلنت الأخيرة عن تقديم حكومة كندا مساهمة بمبلغ 35 مليون $ كندي (25.9 مليون$) من أجل تقديم المساعدات النقديّة للبنانيين الأكثر هشاشة من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً".

وأضاف: "أودّ أن أشكر دولة كندا وشعبها على الهبة التي قدّمتها، ونحثّ جامعة الدول العربيّة والدول الأجنبيّة على الوقوف إلى جانبنا في هذه المحنة. على صعيد متّصل، نحن نبحث حالياً عن مصادر تمويل محليّة للبرنامج وسنزور قريباً كل من مصر والأردن للإستفادة من خبراتهما في هذا المجال".

وتابع: "كما أعد اللبنانيين بإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية قبل ١٥ حزيران وإحالتها لمجلس النواب".