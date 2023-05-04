حرفوش زارها الثلاثاء... بروكسل تضيّق الخناق على الفساد وقوانينٌ مرتقبة ستغيّر المعادلات!

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زار صاحب مبادرة الجمهوريّة الثالثة عمر حرفوش المفوّضّية الأوروبية في بروكسل والتقي عددًا من المسؤولين, حيث حثّ الإدارة الأوروبية القيام بخطوات قانونيّة لمعاقبة الفاسدين في لبنان.

وهذه خطواتٌ عملانية ملموسة تهدف إلى تجميد, عبر القانون لا عبر توسل الدول, أصول الفاسدين المثبتين في البلاد الأوروبية على سبيل المثال لا الحصر.

وعلى صعيد موازٍ, قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاتها يوم الأربعاء لتنسيق الأحكام الجنائية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، بإضافة "القائمة السوداء" للعقوبات الأوروبية لمرتكبي أعمال الفساد في أي مكان في العالم.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نرسل رسالة واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس منفتحًا على أولئك الذين يتورطون في الفساد، أينما حدث. يمكن للفساد أن يهدد السلم والأمن الدوليين، ويغذي الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى."

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفيّ: "هذا هو السبب في أننا نوسع نطاقنا لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم."

تجميد الأصول

ووفقًا للإطار التشريعي الذي اقترحته بروكسل، والذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل الدول السبع والعشرين ، فإن هؤلاء الأشخاص الذين يُعتبرون متورطين في "أنشطة فساد خطيرة"، بغضّ النظر عن جنسيتهم، يمكن تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من البقاء على الأراضي الأوروبية.

وبالمثل، سيتم حرمانهم من الوصول إلى الموارد المالية للأفراد أو الكيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف هذه الآلية الفساد السلبي أو النشط ، واختلاس الأموال من قبل موظف عمومي، ولا سيما في البلدان التي تعتبر غير متعاونة في المسائل الضريبية أو التي تفشل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.