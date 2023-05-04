درغام يستكمل لقاءاته مع ممثلي الطائفة الإسلامية في اوستراليا ويزور مطرانية الروم الكاثوليك

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استكمل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام لقاءاته في استراليا، والتقى في إطار جولته ممثل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية في سيدني مالك زيدان، وممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى فضيلة الشيخ كمال مسلماني، وقد جرى التداول بالشؤون العامة وأوضاع الجالية اللبنانية ومتطلباتهم في أستراليا، وذلك بحضور المنسق الفيدرالي مارون الخوري ومنسق سيدني شربل ديب، وممثل المجلس الوطني في التيار الوطني في أوستراليا طوني طوق. كما زار درغام مطرانية الروم الكاثوليك وكان في استقباله المطران روبير رباط وتم البحث بأوضاع الكنيسة وآخر المستجدات في لبنان.