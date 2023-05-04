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قرار لمحافظ بيروت بإقفال موقف سيارات للعموم في بيروت

4
MAY
2023
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أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قرارًا حمل الرقم 434/ب تاريخ 2-5-2023 يتعلق بإقفال موقف سيارات للعموم في بيروت، جاء فيه أنه "بناءً على الكشف التي قام بها قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت رقم 121/2023 ق.م.، حيث تبين أن موقف السيارات المكشوف للعموم في العقار رقم 137 رأس بيروت يستثمر دون ترخيص، وغير ملتزم بأحكام القرار رقم 301/ب تاريخ 3/4/2023، لا سيما لجهة الإعلان عن التعرفة الرسمية والتقيد بها، وبناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، تقرر ما يلي:
 
المادة الأولى: تقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، المعروف بإسم "Green Park" الكائن في العقار رقـم 137 من منطقة رأس بيروت العقارية - شارع المعماري - الحمرا.
 
المادة الثانية: يمنع منعًا باتًا فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملًا بالمادة 395 من قانون العقوبات.
 
المادة الثالثة: تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار.
 
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 
وتم تنفيذ القرار الصادر عن محافظ بيروت ليل أمس الأربعاء تاريخ 3-5-2023.
 
وتجدر الإشارة إلى أن قرارت أخرى مشابهة ستصدر قريبًا تتعلق بإقفال ووضع أختام على مواقف سيارات للعموم غير ملتزم مستثمريها بالتعرفة الرسمية المحددة من قبل محافظ مدينة بيروت."
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