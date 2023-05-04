تركيا توجه رسالة لدمشق

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روسيا اليوم: قالت الرئاسة التركية إن أنقرة تتوقع موقفا واضحا من دمشق حيال حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي) والجماعات التابعة له فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وفي تصريح صحفي، شدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على أن بلاده "تتوقع موقفا واضحا من دمشق حيال تنظيم "بي كي كي" الإرهابي (تعده أنقرة إرهابيا) والجماعات التابعة له فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى بلادهم، والنهوض بالعملية السياسية".

وأكد قالن أن المفاوضات بشأن القضايا المذكورة مستمرة، لافتا إلى أن "المسار حديث العهد، ولا ينبغي للمرء أن يتوقع نتيجة فورية".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري يمكن أن ينعقد في 10 مايو الجاري في العاصمة موسكو.