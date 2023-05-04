الوطن السورية: 50 عائلة مستعدة للعودة... لبنان يطلق عملية تسجيل للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم

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الوطن السورية: أطلق الأمن العام اللبناني أمس من بلدة عرسال في البقاع الشمالي عملية تسجيل النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.



وأطلق الأمن العام مهام التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس باشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد أحمد الميس من أجل تنظيم رحلات طوعية، بعدما توقفت منذ 6 تشرين أول من العام الماضي.



وشهد المركز إقبالاً لافتاً في يومه الأول من استئناف عمليات تسجيل رحلاته من وادي حميد باتجاه معبر الزمراني، القلمون الغربي، حيث تم تسجيل زهاء 50 عائلة للعودة إلى قراهم في مناطق القلمون الغربي وريف القصير، حيث سيستمر الأمن العام بتسجيل الأسماء في مركزه لثلاثة أيام من كل أسبوع.