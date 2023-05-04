نداء الوطن: سلوك بري: إطلاق نار عشوائي في تشييع خيار الممانعة الرئاسي

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

كان لافتاً ان دوائر الرئاسة الثانية في عين التينة، عندما كانت تحضّر اول من امس لزيارة السفير السعودي وليد البخاري ولقائه الرئيس بري، كان الاخير يدلي بحديث قال فيه انه "لا الفرنسيين، ولا السعوديين، نَفوا ما صدر عني في شأن موقف الرياض حيال ترشيح سليمان فرنجية".

فبدا سلوك رئيس البرلمان كمن يستبق الامور بدلاً من انتظار الطرف المعني مباشرة ليقف منه على حقيقة الموقف من ترشيح فرنجية.

وذهب المراقبون الى تشبيه هذا السلوك بـ"إطلاق نار عشوائي في تشييع خيار الممانعة الرئاسي".