عناوين الصحف ليوم الخميس 4 ايار 2023

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الأخبار: إيران - سوريا: شراكة السِّلم

وقائع اتصالات فرنسية مع بري والقوات تعمل لتعطيل النصاب | البخاري يؤكد: لا فيتو على أيّ مرشح



الأمم المتحدة: برامج الدعم للبنانيين أكبر من تلك المخصصة للنازحين





الديار: لبنان على الرف وخارج الحراك العربي بشان النازحين والداخل «كل على هواه»

جولة البخاري لم تحمل جديداً ولا لقاءات رئاسية بين حزب الله وباسيل

دعوات «للحراسة» في القرى لمواجهة الفلتان وموسم الاصطياف يتطلب اجراءات حكومية

نداء الوطن: تناغم سعودي-أميركي يُنهي الإحتكار الفرنسي للورقة الرئاسية

البخاري: لن نضغَط ولن نسَمِّي

البناء: طائرتان صغيرتان فوق الكرملين… أوكرانيا تنفي مسؤوليتها… وموسكو تتعهّد برد غاضب / الأسد ورئيسي يوقّعان معاهدة تعاون استراتيجي شامل طويل المدى… و35 اتفاقاً مختلفاً / البخاري يلتقي بري وجعجع: الأولوية لملء الفراغ الرئاسي… والرئاسة شأن اللبنانيين /

النهار: حركة تصاعدية داخلية لحل قبل تموز؟



الجمهورية: الحراك الخارجي: لرئيس خلال أسابيع

البخاري: لا نرتضي الفراغ المستمر



اللواء: رسالة القيادة السعودية للبنانيين: انتخاب الرئيس أولوية لاستعادة مؤسسات الدولة

بكركي لالتقاط المؤشرات الإيجابية.. وتعليق العمل بقانون التمديد للبلديات





l'orient le jour: Riyad change de posture, mais pas de position