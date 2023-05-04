أسرار الصحف ليوم الخميس 4 نيسان 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي غربي يتابع زيارة الرئيس الإيراني لدمشق إن اتفاقات هامة تبدو ضمن الزيارة من تركيبة الوفد الوزاري المرافق، حيث يشارك وزراء النفط والبنى التحتية والاتصالات والدفاع في توقيع اتفاقيات خلال الزيارة بعدما سبق التفاوض عليها خلال زيارات سجلت للوزراء في شهرين ماضيين.

اللواء: أسرار

همس

تأخرت زيارة حصلت أمس عدّة مرات، لأسباب تتعلق بإنضاج المعطيات لتوقيع اتفاقيات تعطي البلد الزائر امتيازات ملموسة في مجال إعادة الإعمار..



غمز

للمرة الثانية على التوالي، تتصدر مقدمة محطة محسوبة على تيار سياسي معروف بيان جهة حزبية في معرض الرد على مرجع نيابي كبير..

لغز

تتعمد غالبية المصارف التعتيم على نظام دفع الضرائب، واخضاع اصحاب الحقوق لطرائقها، الخارجة عن النظام، في أحيان كثيرة..



نداء الوطن: خفايا

يعلّق أحد السياسيين المخضرمين على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تأمين فوز رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بالقول إنّ رئيس المجلس بالكاد استطاع الفوز بـ65 صوتاً، فكيف سيتمكن من تأمين نصاب الثلثين للجلسة؟

يتهكّم أحد أعضاء «اللقاء الأرثوذكسي» على المبادرات الحوارية قائلاً: «يبدو أنّ هناك منافسة أرثوذكسية، بين كلّ من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب غسان سكاف، لصناعة الرئاسة المارونية».

عُلِم أنّ وفداً قطرياً أمنياً وصل بيروت مطلع الأسبوع، وبقيت لقاءاته بعيدة من الأضواء الإعلامية، وتركّزت النقاشات في هذه اللقاءات على الاستحقاق الرئاسي، وعُلِم أنّ هذه اللقاءات دخلت في تفاصيل الأسماء.