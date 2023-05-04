الجميّل بعد لقائه بو صعب: هذا خيار الموت وسنواجهه بكل الإمكانيات المتاحة

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الأنباء الكويتية: واصل بوصعب جولته على المرجعيات، والتقى أمس رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، وقال بعد اللقاء: بحثنا في كثير من المواضيع منها أي لبنان نريد وكيف على الجميع ان يعمل للوصول إلى هذا اللبنان.

وأضاف: لكن عدم القيام بأي شيء هو لا شيء، البعض يراهن على انني أقوم بحركة لن تؤدي إلى نتيجة، ولكن عدم القيام بأمر هو أسوأ.

أما الجميل فقال: نرحب بأي خطوة تأخذنا إلى الأمل، ومنفتحون على أي مبادرة يقوم بها أي زميل.

وأشار إلى ان: المشكلة هي مع من يريد أن يقرر عنا ويمنع أي إمكانية للنهوض، وفي حال أخذ القرار بفتح صفحة جديدة وبتغيير أسلوب تعاطيه مع الشعب اللبناني فسنمد يدنا له.. المشكلة ليست بسليمان فرنجية إنما بخط سياسي أدى إلى واقعنا اليوم، وهذا خيار الموت وسنواجهه بكل الإمكانيات المتاحة.