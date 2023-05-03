نزار صاغية: للقاضية عون الدور الأكبر في فتح أخطر جرائم الفساد...

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غرد المحامي نزار صاغية عبر تويتر: "غدا سنكون امام حدثين هامين في قصور العدل. ١. الحكم من محكمة استئناف بيروت بشأن اخضاع حريات المحامين للرقابة المسبقة تبعا للطعن الذي قدمه ١٣ محاميا انا احدهم ضد قرار مجلس النقابة. ويؤمل ان تنتصر المحكمة لدورها في حماية الحقوق الطبيعية والحريات العامة ومعها حقوق المجتمع بالعدالة." وأضاف صاغية: "حكم المجلس التأديبي في القضية المرفوعة ضد غادة عون وهي القاضية التي كان لشخصها ودائرتها الفضل في فتح أخطر جرائم الفساد في السنوات الأخيرة بدءا من اول قضية اثراء غير مشروع ضد نجيب ميقاتي مرورا بالفيول المغشوش وصولا الى قضية جلاء الحقيقة بشأن قرض التسعة مليارات د. وسلامة." وختم تغريدته: "يضاف اليها ما قام به المحامون العامون في الدائرة التي تراسها في جبل لبنان: نازك الخطيب في قضية النافعة وسامر ليشع في قضية السجل العقاري في بعبدا. يؤمل طبعا ان يصدر حكم بتبرئة عون نظرا لدورها الهام في تمثيل قضايا المجتمع وللشرور الكبيرة التي اعترضت طريقها في كل محطة."







