مصادر قضائية عبر الـtayyar.org: هذا ما سيحصل مع رجا سلامة في حال استمر بالتهرب!

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غريس مخايل-بعدما كان تقدّم بتقرير طبي يفيد من خلاله بأنه يعاني من التهابات في الامعاء ولا يستطيع الحضور الى التحقيق قبل أسبوع، تخلّف شقيق رياض سلامة، رجا سلامة عن الحضور أمام الوفد القضائي الاوروبي الذي عاد الى بيروت لاستجوابه لأن صلاحية التقرير الطبي تنتهي اليوم، وبالتالي تم إرجاء الاستجواب الى الغد الخميس.



وهنا تقول مصادر قضائية مطلعة على موقف سلامة عبر الـtayyar.org إن معلوماتها تشير الى أنه سيحضر غداً الى التحقيق ويدلي بكل ما يُطلب منه الادلاء به.

وفي هذا الاطار تشير مصادر قضائية أخرى عبر الـtayyar.org الى أنه "في حال تغيّب رجا سلامة غدا فهذا الأمر يعني أنه يتهرّب من التحقيق ويكون ما يشتبه بأنه ارتكبه واقعاً، وكل الشبهات المحيطة به التي يريد القضاء الاوروبي التأكد منها تصبح بحكم الواقعة والقائمة لذلك يمكن التوقع بأن تصدر بحقه مذكرة توقيف دولية ويتم الادعاء عليه...اما اذا حضر فسيتم الاستماع الى إفادته ليبنى على الشيء مقتضاه".

وختمت المصادر القضائية بالقول:"تفاءلوا بالخير تجدوه".