living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيارة السفير السعودي التي كان يترقبها بري حصلت اليوم

3
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

زيارةُ السفير السعودي التي كان يترقبها نبيه بري، حصلت اليوم.
وقد استبقها رئيسُ المجلس بمقابلة صحُفية صباحية، واصل فيها التعبيرَ عن التفاؤل بحظوظ سليمان فرنجية، كمرشحٍ وحيدٍ لرئاسة الجمهورية بالنسبة اليه، فهو لا يعترف سوى بالخطة “أ”، كما قال، وباقي حروفِ الأبجدية ليست موجودةً في قاموسه السياسي.
غير ان الردَّ المباشر على تمسّكِ رئيسِ أمل برئيس المردة، جاء سريعاً ببيانٍ جديدٍ للقوات، جاء فيه: إذا كان كلامُ بري بهذه الدّقّة، فلماذا لم يصل بعد البريدُ الأميركيُّ والفرنسيُّ والسعودي، أم أنّ هذا البريد ما زال بنسخةِ القرن الثامن عشر؟ سألت القوات، لتضيف: إذا كان كلامُ بري صحيحًا فلماذا لم تُتَرجم تمنياتُه بعد في صناديق الاقتراع؟ وتابع البيان قائلاً: في الوقائع والحقائق، إنّ تمسُّكَ الممانعة بمعادلة “مرشحُنا أو الطوفان” لم ولن تبدِّل في المعطياتِ الخارجيةِ ولا الداخلية قيدَ أنملة، والشغورُ على حاله بسبب هذه المعادلة، والقادمُ من الأيام سيثبت أكثرَ فأكثر صحةَ ما نقول وخطأَ ما يقوله بري.
وتابع بيان القوات بالتشديد على ان عدمَ الدعوة إلى جلساتٍ رئاسيةٍ جديدة مردُّه إلى حقيقةٍ ساطعة وهي أنّ مرشّحَ بري ليس لديه أيُّ فرصة. وتوجه بيانُ القوات الى رئيس المجلس بالمباشر بالقول: إن أكثرَ ما ينطبق على موقفكم الرئاسي، هو المثلُ القائل “عنزة ولو طارت”، وعلّكم تدركون أنّ العنزةَ لا تطير، وأن تطييرَ الانتخاباتِ الرئاسيةِ لن يؤدي لا حاضرًا ولا مستقبلاً إلى انتخابِ مرشّحٍ ممانعٍ لرئاسة الجمهورية، ختم بيانُ القوات، الذي يرى فيه كثيرون مؤشراً واضحاً الى موقف الرياض.
فهل ابلغ البخاري بري بهذا الجواب؟
الجوابُ على هذا السؤال لن يتأخر. اما اجراءُ الاستحقاق، فهو الذي سيتأخر، في انتظارِ التراجعِ عن مرشحِ الفرض، في مقابل التخلّي عن مرشحِ التحدي، والتفاهمِ على رئيسٍ للإنقاذ، ينبثق من الميثاق، ويتوِّجُ مشروعاً واضحاً مُتَفقاً عليه للخروج من الأزمة، يكون وحدَه الخطة “أ” التي لا بديلَ عنها، والتي توحّد الجهودَ لتحقيق النهوض.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   