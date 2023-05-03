حجار يلتقي محافظ عكار في سراي حلبا الحكومي

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استقبل محافظ عكار المحامي #عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور #هكتور حجار على رأس وفد من الوزارة بحضور أمين سر المحافظة رولا البايع، حيث اطلع حجار المحافظ لبكي على مضمون زيارته إلى مركز الشؤون الاجتماعية في مدينة حلبا برفقة السفيرة الكنديه في لبنان ستيفاني ما كولوم التي زارت بلدة مشحا متفقدة بعض المشاريع التي تنفذ بتمويل من الدولة الكندية وتفقدت عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة مستطلعة أوضاعهم.



كما وضع الوزير حجار المحافظ اللبكي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بما يخص وضع النازحين السوريين ودور البلديات والمؤسسات الأمنية لجهة تطبيق القوانين المرعية الإجراء وترحيل المخالفين للقانون منهم وفق آليات القانون اللبناني والأنطمة والمعايير الدولية المرعية الإجراء.



كما عقد الحجار اجتماعاً مع رئيس بلدية ببنين- العبدة الدكتور كفاح الكسار الذي شرح بحضور اللبكي، مشكلة إقفال مكتب الشؤون الاجتماعية في البلده وقد وعد الحجار بمعالجة الموضوع وزيارة البلده في أقرب فرصة.