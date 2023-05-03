الجيش يوقف أشخاصاً في حي السلم والأوزاعي وبرج البراجنة

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أعلنت قيادة الجيش أنه" بتاريخ 2023/5/3، أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم برج البراجنة الفلسطيني (ع.س.)، لإقدامه بتاريخ سابق على إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص".



كما دهمت دورية من المديرية المذكورة محلاً لبيع الدراجات النارية في منطقة #حي السلم وأوقفت المواطن (م.ح.) والسوري (م.و.) لإقدامهما على التجارة بالدراجات النارية المسروقة، وضبطت داخل المحل 8 دراجات من دون لوحات.



كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة #الأوزاعي المواطن (ع.ط.) بجرم تعاطي المخدرات، وقيامه بأعمال السلب والسرقة، وظهوره على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أثناء قيامه بسرقة دراجة نارية، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات.



كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة حي السلم المواطن (و.ز.) بجرم حمل أسلحة حربية وإطلاق النار وافتعال الإشكالات وتعاطي المخدرات وفرض الخوات.



وفي منطقة بئر العبد، أوقفت المواطن (ع.ز.) والسوري (ش.ح.) أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية، ولنشاطهما بتعاطي المخدرات وترويجها، وقيامهما بأعمال السلب والسرقة".