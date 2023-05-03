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الوزير باسيل يلتقي سفير إيران في لبنان... هذا ما جرى بحثه!

3
MAY
2023
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إستقبل الوزير باسيل السفير الايراني مجتبى اماني، نقل له تحيات الوزير عبد اللهيان. اطلعه على نتائج زيارة الوزير الايراني، الذي كان يرغب بلقاءه الا ان تضارب المواعيد لم يسمح يذلك.
كما اطلعه عل تفاصيل مسار التفاوض الايراني السعودي ومحاور الاتفاق، وجدد السفير موقف ايران بعدم التدخل بالشأن الداخلي اللبناني ودعم كل ما يتفق عليه اللبنانيين.
من جهته عبر الوزير باسيل عن السرور بالمناخ الجديد في المنطقة الذي ارساه هذا الاتفاق والنتائج والتداعيات الايجابية المتوخاة منه.
كما ثمن الوزير باسيل موقف ايران الداعم لاتفاق اللبنانيين وامل المساعدة على توفير الجو المؤاتي لايجاد مشروع انقاذ وبناء الدولة لملاقاة تطلعات وامال اللبنانيين اليائسين من تكرار السياسات نفسها التي ادت الى الانهيار.

كما زار وفد من منسقية الأمم المتحدة في لبنان برئاسة السيدة جوانا ورونشكا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في منزله في البياضة. و تم عرض الملف الرئاسي و الجهود التي يقوم بها الوزير باسيل لتسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. توقف الطرفان طويلاً حول ملف مشكلة النازحين في لبنان و جدد الوزير باسيل موقف التيار و أكد على ضرورة الاستفادة من الجو الإيجابي في المنطقة للقيام بخطوات عملية تساعد على عودة النازحين الى بلادهم.

و قد قام سفير الفرنكوفونية في لبنان الأستاذ ليفون أميرجانيان بزيارة تعارفية لرئيس التيار الوطني الحر حيث عرض مختلف المشاريع التي تقوم بها المنظمة في جميع المناطق اللبنانية.

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