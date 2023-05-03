درغام زار مطرانيتي الروم والموارنة في أستراليا

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في إطار جولته الاسترالية مطرانية الموارنة في سيدني حيث عقد لقاء للاطلاع على أوضاع الجالية اللبنانية وأوضاع الكنيسة مع المطران أنطوان شربل طربيه بحضور النائب الابرشي المونسينيور مارسيلينو يوسف ، كما زار مطرانية الروم الأرثوذكس وعقد اجتماعا مع المطران باسيليوس قدسي.

كما لبّى درغام والوفد المرافق الدعوة للغذاء في دير مار شربل للموارنة بضيافة الرئيس العام أسعد لحود، بحضور المنسق الفيدرالي مارون الخوري ومنسق سيدني شربل ديب، ووممثل المجلس الوطني في التيار الوطني في أستراليا طوني طوق.