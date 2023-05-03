living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتل هوائية حارة ثم انخفاض كبير بالحرارة رياح وأمطار..!

3
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الحرارة تتخطّى معدلاتها الموسمية... إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار، وانخفاض اضافي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، بخاصة في المناطق الجنوبية بحيث تصل الى 60كلم/س وتحمل معها طبقات من الغبار.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ، تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر ايار يومي الخميس والجمعة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة وظهور الغبار في الأجواء. ومن ثم يتأثر تدريجيا اعتبارا من يوم السبت بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت، مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة مما يؤدي الى عودة درجات الحرارة للانخفاض الملموس مع بعض التقلبات والأمطار المتفرقة حتى مساء يوم الاثنين المقبل.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل ، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع انخفاض في نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار ، وانخفاض اضافي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية بحيث تصل الى 60كلم/س وتحمل معها طبقات من الغبار .

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ( بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات تقريبا) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة خلال النهار، تنشط الرياح وتصل سرعتها بعد الظهر لحدود ال 65كلم/س، مع بقاء ظهور الغبار في الأجواء حيث تسوء الرؤية أحيانا، على ان يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحدود ال 9 درجات فتصبح دون معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية وتكون موحلة في بدايتها، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا ليل السبت/الأحد وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   