كتل هوائية حارة ثم انخفاض كبير بالحرارة رياح وأمطار..!

A + A -

الحرارة تتخطّى معدلاتها الموسمية... إليكم طقس الأيام المقبلة!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار، وانخفاض اضافي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، بخاصة في المناطق الجنوبية بحيث تصل الى 60كلم/س وتحمل معها طبقات من الغبار.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ، تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر ايار يومي الخميس والجمعة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة وظهور الغبار في الأجواء. ومن ثم يتأثر تدريجيا اعتبارا من يوم السبت بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت، مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة مما يؤدي الى عودة درجات الحرارة للانخفاض الملموس مع بعض التقلبات والأمطار المتفرقة حتى مساء يوم الاثنين المقبل.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل ، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع انخفاض في نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار ، وانخفاض اضافي في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية بحيث تصل الى 60كلم/س وتحمل معها طبقات من الغبار .

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ( بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات تقريبا) وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة خلال النهار، تنشط الرياح وتصل سرعتها بعد الظهر لحدود ال 65كلم/س، مع بقاء ظهور الغبار في الأجواء حيث تسوء الرؤية أحيانا، على ان يتحول مساء الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحدود ال 9 درجات فتصبح دون معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية وتكون موحلة في بدايتها، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا ليل السبت/الأحد وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر.