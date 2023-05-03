عملية سرقة قدّرت بـ3300 دولار... وقوى الأمن تكشف هوية المنفّذ!

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صــدر عن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بيان جاء فيه: "بتاريخ 05-01-2023، ادّعى مدير إحدى المدارس الرسمية أنّ مجهولاً أقدم على سرقة /10/ أجهزة حواسيب محمولة من داخل المدرسة في بلدة المنارة دون كسر أو خلع، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالي /3300/ دولار أميركي".



وأضاف البيان، "على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية السارق وهو يعمل في مجال صيانة الكاميرات داخل المدرسة المذكورة ويدعى: م. ح. (من مواليد عام 1995، لبناني)وبتاريخ 19-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزل الأخير في محلة المنارة وأوقفته داخله. وبتفتيش المنزل، تم ضبط /6/ حواسيب، آلتَيْ طباعة و /13/ محبرة عائدة لها، و/3/ مراوح تبريد وحماية لأجهزة الحواسيب".



وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بسرقة الأجهزة المذكورة من المدرسة حيث دخل إليها في يوم عطلة وقام بسرقتها، وقام ببيع أربعة منها فيما تبقى ستة أجهزة -التي تم ضبطها في منزله، كما اعترف أن باقي المضبوطات قام بسرقتها من مكان عمله في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية في بلدة المنارة".

ووفق البيان، "تم تسليم الأجهزة المضبوطة إلى مدير المدرسة والأجهزة الأخرى إلى صاحب المحل المسروق. وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".