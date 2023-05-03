دعوة لتحرك داعم للقاضية عون غداً أمام قصر العدل... ماذا في التفاصيل...

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دعت مجموعة "كاليبر" لدعم القضاء الحر إلى تحرك شعبي داعم للقاضية غادة عون غداً أمام قصر العدل، وأصدرت بياناً جاء فيه: "بينما الوفد الاوروبي يسعى لمحاربة الفساد والكشف عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ٤ ايار 2023 نهار عار على القضاء اللبناني حيث تمثل فيه القاضية الشجاعة غادة عون امام المجلس التأديبي وجرمها الوحيد ملاحقة الفاسدين لاسترداد حقوق الشعب اللبناني المنهوبة، أي لتفانيها بعملها".

ورأت "كاليبر" أن "هذا الحدث يبرهن عن تمكن مفاتيح كبيرة وكثيرة قضائي تابعة للنظام الفاسد في لبنان".

وتابعت في بيانها: "لعرقلة الملفات اسم واحد، ولضرب الصلاحيات اسم واحد، ولمحاولات الاسكات اسم واحد.

معاً نقف الخميس ٤ ايار الساعة 10:30 امام قصر عدل بيروت لنقول لوفد المحققين الاوروبيين اننا مع القضاة الجريئين واننا ندعم تحقيقاتهم كاملة، وانه لابد للعدالة ان تنتصر وقد آن الاوان للشعب اللبناني ان يرى مجرماً واحدا خلف القضبان ..."