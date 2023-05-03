في موقفٍ لافتٍ... ممثل الأمم المتحدة في بيروت: الوجود السوري فاقمَ الأزمات في لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في موقف لافت أشار نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا إلى أنّ «عددًا كبيرًا من اللاجئين العابرين من سوريا ليس مسجّلاً بعد سنة 2015، وشاركنا بياناتنا مع الدولة اللبنانية. أمّا بيانات من يدخل ويخرج من سوريا فليست معنا بل مع المسؤولين على الحدود». وقال: «نملك علاقة جيّدة مع الدولة اللبنانية والاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي كان مثمرًا ولكن نرى ارتفاعًا لمنسوب التوتر، لذا علينا أن نعمل معًا لنجد الحلول في القريب العاجل».

واعتبر انّ «الوجود السوري فاقمَ الأزمات في لبنان، وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسنطلب في بروكسل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار له، ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان».