التقدمي: انتخاب رئيس بلا تغطية مسيحية وسعودية ستمدّد المقاطعة والحصار والانهيار

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

على خط الحزب التقدمي الاشتراكي لا يزال على موقفه بالاتفاق على مرشح وسطي بين فرنجية ومعوض طالما لم يستطع أي من الأطراف تأمين الأغلبية لمرشحه.



ولفت مصدر في "التقدمي" لـ»البناء» الى أن «انتخاب رئيس بلا تغطية مسيحية وتغطية سعودية ستمدّد سياسة المقاطعة والحصار والعقوبات والفشل والانهيار».



وعن إمكانية تغير موقف اللقاء الديمقراطي من ترشيح فرنجية، قال المصدر: «نقدر ونحترم موقع فرنجية العروبي والوطني وتشاركنا معه بالجبهة اللبنانية، لكن نقارب مسألة الرئاسة من منطلق وطني لا شخصي».