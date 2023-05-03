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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2023

3
MAY
2023
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الأخبار: إلى الحرية... شهداء

الرئاسة: جمود بسبب صمت الرياض
دولرة رسوم إشغال الأملاك البحريّة: أولوية السياسيين حماية المعتدين لا تمويل الخزينة

 

 

 

 

النهار: واشنطن تتمايز عن باريس و"حل من الداخل"

 

 

 


الديار: واشنطن تستفيق رئاسياً: هذا هو المرشح المطلوب للإنقاذ
منصّة الحفر في طريقها الى لبنان... والمطالب تغرق بيروت بـ«عجقة السير»

 

 

 

البناء: رئيسي يصل اليوم دمشق: علاقاتنا مع سورية في محور المقاومة قبل الاتفاق مع السعودية وبعده / تداعيات استشهاد خضر عدنان: المقاومة تقصف من غزة بالصواريخ وفشل القبة الحديدية / بوصعب يلتقي الراعي ومعوض وجعجع… لا مبادرة بل استكشاف… والمواقف على حالها 

 

 

 


نداء الوطن: ماكرون يتراجع وضغط أميركي لإنجاز الاستحقاق قبل نهاية حزيران

بانتظار مَن يُبلغ فرنجية... GAME OVER

 

 



اللواء: «نأي» أميركي وإيراني عن التدخل.. وقلق من استبعاد لبنان عن لقاء عمَّان
تعليق إضراب القطاع العام على «سبيل التجربة» .. وإجراءات إدارية وبلدية لضبط النزوح السوري

 

 

 


الجمهورية: محاولات يائسة لتغيير ما كتب
بري لـ الجمهورية: جعجع متوتر وإنكاره لا يغير الواقع

 

 

 

l'orient le jour: Présidentielle : Washington entre en scène

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