عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2023

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الأخبار: إلى الحرية... شهداء

الرئاسة: جمود بسبب صمت الرياض

دولرة رسوم إشغال الأملاك البحريّة: أولوية السياسيين حماية المعتدين لا تمويل الخزينة

النهار: واشنطن تتمايز عن باريس و"حل من الداخل"



الديار: واشنطن تستفيق رئاسياً: هذا هو المرشح المطلوب للإنقاذ

منصّة الحفر في طريقها الى لبنان... والمطالب تغرق بيروت بـ«عجقة السير»

البناء: رئيسي يصل اليوم دمشق: علاقاتنا مع سورية في محور المقاومة قبل الاتفاق مع السعودية وبعده / تداعيات استشهاد خضر عدنان: المقاومة تقصف من غزة بالصواريخ وفشل القبة الحديدية / بوصعب يلتقي الراعي ومعوض وجعجع… لا مبادرة بل استكشاف… والمواقف على حالها



نداء الوطن: ماكرون يتراجع وضغط أميركي لإنجاز الاستحقاق قبل نهاية حزيران

بانتظار مَن يُبلغ فرنجية... GAME OVER





اللواء: «نأي» أميركي وإيراني عن التدخل.. وقلق من استبعاد لبنان عن لقاء عمَّان

تعليق إضراب القطاع العام على «سبيل التجربة» .. وإجراءات إدارية وبلدية لضبط النزوح السوري



الجمهورية: محاولات يائسة لتغيير ما كتب

بري لـ الجمهورية: جعجع متوتر وإنكاره لا يغير الواقع

l'orient le jour: Présidentielle : Washington entre en scène