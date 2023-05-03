عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 نيسان 2023

الأخبار: إلى الحرية... شهداء
الرئاسة: جمود بسبب صمت الرياض
دولرة رسوم إشغال الأملاك البحريّة: أولوية السياسيين حماية المعتدين لا تمويل الخزينة
النهار: واشنطن تتمايز عن باريس و"حل من الداخل"
الديار: واشنطن تستفيق رئاسياً: هذا هو المرشح المطلوب للإنقاذ
منصّة الحفر في طريقها الى لبنان... والمطالب تغرق بيروت بـ«عجقة السير»
البناء: رئيسي يصل اليوم دمشق: علاقاتنا مع سورية في محور المقاومة قبل الاتفاق مع السعودية وبعده / تداعيات استشهاد خضر عدنان: المقاومة تقصف من غزة بالصواريخ وفشل القبة الحديدية / بوصعب يلتقي الراعي ومعوض وجعجع… لا مبادرة بل استكشاف… والمواقف على حالها
نداء الوطن: ماكرون يتراجع وضغط أميركي لإنجاز الاستحقاق قبل نهاية حزيران
بانتظار مَن يُبلغ فرنجية... GAME OVER
اللواء: «نأي» أميركي وإيراني عن التدخل.. وقلق من استبعاد لبنان عن لقاء عمَّان
تعليق إضراب القطاع العام على «سبيل التجربة» .. وإجراءات إدارية وبلدية لضبط النزوح السوري
الجمهورية: محاولات يائسة لتغيير ما كتب
بري لـ الجمهورية: جعجع متوتر وإنكاره لا يغير الواقع
l'orient le jour: Présidentielle : Washington entre en scène