الاسابيع المقبلة ستحمل جديداً في ملف الرئاسة... مرشح قادر على تحقيق الحوار

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وفق المعلومات فالاسابيع القليلة المقبلة، ستحمل جديداً في إطار ملف الرئاسة، وقد نشهد مستجدات من ناحية التغيير في مواقف بعض الافرقاء، بحثاً عن مرشح قادر لدخول القصر الجمهوري، وعلى تحقيق الحوار بين اكثرية الاطراف السياسية، وذلك من خلال تلميحات بدأت تظهر في الكواليس، عبر الانتقال الى «الخطة ب»، في انتظار المواقف النهائية لبعض اللاعبين البارزين في الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

وعلى الخط الاميركي، سُجلّت يوم امس استفاقة اميركية، بعد توكيل فرنسا لأشهر بالملف الرئاسي، بحيث دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، مجلس النواب اللبناني الى انتخاب رئيس للجمهورية، بعد مرور ستة أشهر على شغور المنصب الأول، في البلد الغارق في جمود سياسي، وقال في بيان: «للإسراع في انتخاب رئيس متحرّر من الفساد، قادر على توحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة، لإنقاذ الاقتصاد من أزمته، وعلى قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم»، معتبراً أنّ الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية، يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس عبر المجتمع الدولي.