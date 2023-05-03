الديار: الدول الخمس تسقط طرح باريس... ونصائح لـ «غريو»

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في اطار الردود على الدور الفرنسي في لبنان، تبيّن أنّ لهجة باريس تغيرت وتبدلت بعد التواصل مع الدول الخمس، التي لم تتجاوب مع الطرح الفرنسي حتى اللحظة. (إنتخاب فرنجية).

وافيد وفق المعلومات، بأنّ السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو سمعت خلال لقاءاتها بعض المسؤولين في لبنان ضرورة التسويق لمرشح حيادي غير محسوب على اي فريق، اذا ارادات ان تنجح مبادرتها، انطلاقاً من احترام إرادة المسيحيين، الذين اعلنوا بغالبيتهم عدم الموافقة على التصويت لسليمان فرنجية، وخصوصاً تكتل «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية»، اللذين يمثلان اكبر كتلتين مسيحيتين في لبنان.