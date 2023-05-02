إجراءات بحقّ المخالفين... تحرك لوزارة الإقتصاد

A + A -

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال على المؤسسات التجارية ومحال بيع اللحوم والخضار، بمؤازرة عناصر أمن الدولة، وبإشراف رئيسة المصلحة لما علم الدين، للتأكّد من سلامة الغذاء وضبط الأسعار والمخالفات والتزام أصحاب هذه المحال والمؤسسات إعلان الأسعار والتقيّد بنسب الأرباح القانونية.

وأثناء الجولة تمّ تسطير محضر ضبط بحق سوبرماركت في منطقة المئتين في طرابلس لوجود مواد منتهية الصلاحية وتمّت مصادرتها وإتلافها.

كما سطر المراقبون ضبطا آخر بسوبرماركت في منطقة البحصاص لمخالفة أصحابها نسب الأرباح القانونية.



وشملت الجولة مناطق عدة في طرابلس والمناطق المحيطة بها.

كما سطّر المراقبون خمسة محاضر ضبط بحقّ أصحاب المولدات الخاصة في محافظة عكار لمخالفتهم التسعيرة الرسمية، بناء على شكاوى المواطنين.