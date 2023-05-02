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بو صعب من معراب: اجتماع مميز وتم الاتفاق على متابعة النقاش!

2
MAY
2023
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كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه لمس انفتاحا من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وحرصا على القواسم المشتركة بين اللبنانيين ولو ان لديه مواقف ووجهة نظر مختلفة في امور معينة.

كلام بو صعب جاء بعد لقائه جعجع في معراب في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.

ووصف بو صعب الإجتماع بالمميز، ولا سيما بعد المعلومات المتداولة في الاعلام التي توحي بأننا سنصل الى حائط مسدود، وبالتالي عدم متابعة المهمة، مؤكدا أن "اللقاء كان جيدا".

وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أن الاهم يبقى الانفتاح على النقاش والتواصل مع جميع الفرقاء، وقال:" اتفقنا مع جعجع على متابعة النقاش بعد الإنتهاء من الجولة التي نقوم بها، اذ عندها ستتوسّع القواسم المشتركة اكثر، آملا ان ننجح في البناء عليها".

وعن امكانية التواصل مع النائب غسان سكاف الذي يطرح مبادرة رئاسية اخرى، اجاب: "لا اعرف ما يطرحه الزميل سكاف، ولكن ما نتحدث عنه مغايرا، باعتبار انه لا يعالج فقط الاسماء بل الخلاف المتواجد في البلد، في خضم الركود والجمود الحاصل وانقطاع الحوار بين معظم الجهات. ما نحاول القيام به اعمق واكبر من "مسألة اسماء"، ونرى ان العمل وفق هذه الطريقة من الممكن ان يحدث خرقا ما".

اما عن لمسه لقواسم مشتركة لدى زيارته النائب محمد رعد، أعرب بو صعب عن اطمئنانه أكثر بعد زيارته معراب، مشيرا الى ان القواسم ما زالت مشتركة ويمكن البناء عليها في محاولة لتطويرها، وقد لمستها بعد لقائي رعد ايضا، رغم الإختلاف الكبير في وجهات النظر، في بعض الامور.

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